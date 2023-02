Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Unfall mit Personenschaden im Rückstau der BAB 3 in Höhe Girod

Koblenz (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 08:40 Uhr erneut zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden auf der BAB 3, Fahrtrichtung Köln. In Höhe der Ortslage Girod musste der Sattelzugfahrer, welcher den rechten Fahrstreifen befuhr seinen Sattelzug staubedingt, bis auf 20 KM/h abbremsen. Der hinter ihm befindliche 57jährige Fahrer eines 7,5 Tonners, aus Belarus erkannte die Situation zu spät und prallte frontal in den Sattelauflieger. Der Unfallverursacher wurde im Führerhaus eingeklemmt und später durch die freiwillige Feuerwehr Montabaur aus dem Führerhaus befreit. Die Richtungsfahrbahn Köln, war für zirka eine Stunde aufgrund von Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. Der Unfallverursacher wurde durch das DRK in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Derzeit werden die Kontrollgeräte beider beteiligter Lkw im Hinblick auf die gefahrene Geschwindigkeit zum Unfallzeitpunkt und der Lenk- und Ruhezeiten ausgewertet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell