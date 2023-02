POL-VDKO: Auffahrunfall mit 5 Fahrzeugen, Vollsperrung

Koblenz (ots) - Am Samstag, den 18.02.2023, ereignete sich um 01:16 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 48, in Fahrtrichtung Trier, zwischen den Anschlussstellen Bendorf und Koblenz-Nord. In Höhe der Anschlussstelle Koblenz-Nord prallte ein Tansporter mit einem Gliederzug zusammen. Hierbei wurde der Beifahrer des mit zwei Personen besetzten Transporters schwerverletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die ...

