Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Meiningen (ots)

Am Samstag ereignete sich in der Zeit von 08.15 Uhr bis 09.30 Uhr in Meiningen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Leipziger Straße ein Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken ein dort abgeparkten Fahrzeug und setzte seine Fahrt nach dem Anstoß fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, welche Angaben zum Verursacher oder zum Hergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

