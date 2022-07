LPI-SHL: E-Bike aus Treppenhaus entwendet

Hildburghausen (ots) - In den Nachtstunden von Freitag zu Samstag haben unbekannte Täter einen massiven Mülleimer im Bereich des Goetheplatzes in Hildburghausen umgestoßen. In der weiteren Folge rollte der Mülleimer gegen ein geparktes Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Täter entfernten sich anschließnd in Richtung Weitersrodaer Straße. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

