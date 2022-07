LPI-SHL: Drei Simsons entwendet

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem Mehrfamilienhauses am Häfenmarkt in Hildburghausen ein schwarzes Damen E-Bike der Marke "Prophete" gestohlen. Das Fahrrad wurde am Freitragnachmittag im Treppenhaus angeschlossen abgestellt. Erst am nächsten Morgen stellte der Geschädigte das Fehlen seines Eigentums fest und erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. ...

