Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, 2 Personen leicht verletzt

Neustadt/Wied (ots)

Am heutigen 24.02.2023 gegen 12:30 Uhr wurde die Polizeiautobahnstation Montabaur über einen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 3 Rtg. Köln, km 47,0 (Gem. Neustadt/Wied) in Kenntnis gesetzt. Noch während der Anfahrt der Streife hieß es dann, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei, woraufhin die Feuerwehr und auch der Rettungsdienst angefordert wurden. Vor Ort konnte dann ermittelt werden, dass ein PKW auf dem linken von drei Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen musste. Die dahinter befindliche Fahrzeugführerin erkannte dies und konnte noch rechtzeitig abbremsen und anhalten. Dem PKW Fahrer dahinter gelang dies nicht mehr und er fuhr auf das vor ihm befindliche Fahrzeug auf und schob dieses in den Wagen davor. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand eingeklemmt. Die beiden Frauen in den vorderen Fahrzeugen wurden leicht verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Unfallbedingt und durch die Landung eines Rettungshubschrauber war die Richtungsfahrbahn Köln kurzzeitig voll gesperrt, wodurch es zu einem Rückstau von mehreren Kilometern kam. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

