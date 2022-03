Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verfolgungsfahrt mit Straßenverkehrsgefährdung in Jever - Polizei leitet Verfahren gegen 20-Jährigen ein und sucht Zeugen

Jever (ots)

Am vergangenen Donnerstag, dem 10.03.22, beabsichtigten Beamte der Polizei Jever gegen 17.34 Uhr auf dem Theodor-Pekol-Platz in Jever einen Fahrzeugführer zu überprüfen, an dessen Pkw, einem schwarzen Audi A8, zur Fahndung ausgeschriebene Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch sämtliche Haltesignale der Polizei und entfernte sich mit hohem Tempo vom Parkplatz in Richtung Kostverloren.

Von dort aus fuhr er schließlich über die Schlachte auf die Wangerländische Straße. Im Einmündungsbereich Wangerländische Straße/Schillerstraße konnte er nur durch eine starke Vollbremsung und einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit einem Rollstuhlfahrer verhindern, welcher die Einmündung über den dortigen Geh-/Radweg überquerte.

Seine Flucht setzte sich mit hohem Tempo auf der B 210 in Fahrtrichtung Schortens fort, wobei er auf dem einspurigen Bereich der B 210 auf der Gegenfahrspur fuhr und ihm entgegenkommende Fahrzeugführer ausweichen mussten. An der Anschlussstelle Schortens verließ er schließlich die B 210, wo er durch mehrere Streifenfahrzeuge eingekesselt und schließlich gestoppt werden kann.

Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 20-jährigen amtsbekannten Mann aus Schortens, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet. Sein nicht zugelassener Pkw wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmt.

In diesem Zusammenhang werden der gefährdete Rollstuhlfahrer und die auf der B 210 gefährdeten Fahrzeugführer gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

