Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeikommissariat Jever 12./13.03.2022

Jever (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort 26441 Jever, Am Bullhamm, 10.03.2022, 07.30 Uhr bis 17.20 Uhr Beim Straßenverkehrsamt touchiert ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und beschädigt diesen. Anschließend entfernt sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-92110.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort 26434 Wangerland, Altendeich/Georg-Adden-Straße, 11.03.2022, 12.14 Uhr Der unbekannte männliche Fahrer eines Tanklastzuges befährt die Georg-Adden-Straße und hat die Absicht, nach rechts in die Straße Altendeich abzubiegen. Hierbei gerät er zu weit nach rechts, wobei der Auflieger den Jägerzaun eines Privatgrundstückes erheblich beschädigt, sowie den Mast eines Verkehrsschildes komplett umknickt. Eine zufällig anwesende Zeugin versucht noch den Fahrer auf den Vorfall aufmerksam zu machen. Dieser zeigt sich davon jedoch wenig beeindruckt. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, beleidigt er die Zeugin und setzt seine Fahrt unbeirrt fort. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wangerland unter 04463-808910.

Versuchter schwerer Diebstahl, Sachbeschädigung Im Zeitraum vom 15.01.2022 bis zum 12.03.22, verschaffen sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem unbewohnten Wohnhaus in der Plaggestraße in Schortens. Im Inneren des Hauses werden Möbel umgestoßen oder beschädigt. Ob die Täter auch Diebesgut erbeuten, ergeben die weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schortens unter 04461-984930.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Einer Funkstreifenbesatzung fällt am 12.03.2022, gegen 14.12 Uhr, in der Wittmunder Straße in Jever eine junge Frau auf, die mit ihrem Motorroller unterwegs ist. An dem Fahrzeug befindet sich zu diesem Zeitpunkt ein abgelaufenes/ungültiges Versicherungskennzeichen in blauer Schrift. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass derartige Fahrzeug der Pflichtversicherung unterliegen und daher seit dem 01.03.2022 an ihnen ein gültiges Versicherungskennzeichen in grüner Schrift montiert sein muss. Die 15-jährige Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren.

