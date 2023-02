Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 18.02.2023, ereignete sich um 01:16 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 48, in Fahrtrichtung Trier, zwischen den Anschlussstellen Bendorf und Koblenz-Nord. In Höhe der Anschlussstelle Koblenz-Nord prallte ein Tansporter mit einem Gliederzug zusammen. Hierbei wurde der Beifahrer des mit zwei Personen besetzten Transporters schwerverletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Mann wurde in ein Koblenzer Krankenhaus abtransportiert, wo er später verstarb. Die Richtungsfahrbahn Trier musste bis um 06:50 Uhr zeitweise vollgesperrt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell