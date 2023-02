Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Auffahrunfall mit zwei Pkw und anschließender Vollsperrung

Mendig (ots)

Am 15.02.2023 um kurz vor 16:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Süden zwischen der AS Kruft und der AS Plaidt ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Aufgrund von Stau kam ein Gespann aus Pkw und Anhänger auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein von hinten kommender Pkw übersah das Stauende und stieß gegen den Anhänger. Durch den Aufprall verkeilten sich die Fahrzeuge quer auf der Fahrbahn, so dass die Fahrbahn in Richtung Süden komplett gesperrt werden musste. Die Fahrerin des auffahrenden Pkw wurde durch den Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die verunfallten Fahrzeuge werden aktuell abgeschleppt. Durch ausgetretene Betriebsmittel muss die Fahrbahn jedoch noch gereinigt werden. Der Verkehr wird aktuell über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

