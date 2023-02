Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: schwerer Verkehrsunfall am Kreuz Koblenz

Koblenz (ots)

Am 15.02.2023 gegen kurz vor 15:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 61, in Fahrtrichtung Norden, auf Höhe des AK Koblenz ein Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen. Aufgrund eines Staus kam der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen zum Erliegen. Ein von hinten kommender Sattelzug fuhr in das Stauende. Der Fahrer des auffahrenden Sattelzuges wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und nach der Bergung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des vorderen Sattelzuges wurde durch den Aufprall glücklicherweise nicht verletzt.

Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden wurde voll gesperrt, die Sperrung dauert weiter an. Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle hinzugezogen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell