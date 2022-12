Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt!

Kaiserslautern (ots)

Unfallfluchten sind kein Kavaliersdelikt! Bei der Polizeiinspektion 2 wurden am Dienstag gleich mehrere Vorfälle gemeldet, bei denen sich die Verursacher einfach aus dem Staub gemacht hatten. Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen.

Betroffen war unter anderem ein Pkw im Stadtteil Erfenbach. Der Wagen wurde am zweiten Weihnachtstag gegen 20 Uhr in der Jahnstraße in Höhe des Hauses Nummer 81 abgestellt. Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr fiel auf, dass er von einem anderen Wagen gerammt wurde - hinten links blieb ein Schaden zurück.

Im Nachhinein erinnerte sich der Fahrzeughalter, dass er abends zwischen 22 Uhr und Mitternacht einen "Knall" gehört hatte. Er hatte jedoch nicht nachgeschaut und konnte deshalb keinen Hinweis auf den Unfallverursacher geben.

Auch in der Liederstraße wurde ein geparktes Auto beschädigt. Als der Besitzer an Weihnachten nach Hause kam, entdeckte er die "Bescherung": ein frischer Schaden auf der rechten Seite des hinteren Stoßfängers des VW Polo.

Ebenfalls "hinten rechts" wurde ein Pkw in der Straße "Wolfsangel" beschädigt. Hier kann die Unfallzeit auf die halbe Stunde zwischen 15 und 15.30 Uhr eingegrenzt werden. Der schwarze Mercedes war in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 38 geparkt. Der Verursacher flüchtete, ohne den Anstoß zu melden.

Hinweise zu den beschriebenen Unfallfluchten nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit gern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

