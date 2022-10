Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche stehlen Auto und flüchten später vor der Polizei

Minden (ots)

Zwei Jugendliche aus Minden beschäftigten am Montag mehrfach die Polizei. Zunächst entwendeten sie am Nachmittag ein Auto, versahen es mit anderen Kennzeichen und flüchteten Stunden später vor einer Polizeikontrolle. Hierbei verursachten sie mehrere Unfälle an Baustellen und Absperrmaterialien. Letztendlich konnten die Beamten die Schüler stellen und festnehmen. Aufgrund laufender Ermittlungen befinden sich beide noch im polizeilichen Gewahrsam.

Vorausgegangen war am Nachmittag ein Fahrzeugdiebstahl in einem Autohaus im Schwabenring. Hier hatten gegen 16.30 Uhr zunächst zwei Unbekannte die Autos in der Ausstellung begutachtet. Dabei suchten sie auch eine Halle auf, in der die Fahrzeuge zum Verkauf aufbereitet werden. Hier stießen sie auf einen weißen Seat, in dem die Wagenschlüssel steckten. In einem unbeobachteten Moment setzten sie sich in den Fabia und fuhren vom Hof. Nachdem das Auto einige Zeit später vermisst wurde, erstatte man Anzeige.

Einige Stunden später, gegen 22.30 Uhr, begegnete einer zivilen Streifenwagenbesatzung ein mit zwei Personen besetzter weißer Skoda Fabia. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellten die Beamten fest, dass diese für ein anderes Auto ausgegeben waren. Um den Wagen zu kontrollieren, beorderte die Leitstelle weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung. Im Südring gab die Besatzung eines Streifenwagens Haltezeichen, dem zunächst nachgekommen wurde. Als die Fahrzeugkontrolle beginnen sollte, beschleunigte der Fahrer den Wagen und flüchtete in Richtung Ziegeleiweg. Es folgte eine Verfolgungsfahrt über die Mindener Straße und geradeaus folgend bis zu Stiftsallee. Hierbei missachtete der Fahrzeuglenker mehrere Rotlicht zeigende Ampeln und beschädigten einige Baustelleneinrichtungen. Im Stadtteil Bärenkämpen durchfuhr man die dortigen Parkanlagen und später über die Fußgängerbrücke am Melittabad in Richtung Beethovenstraße, wobei zwei Poller überfuhren wurden. In Höhe des Mittelweg kam der Wagen von der Straße ab und kam im dortigen Gleisbett zum Stehen. Von hieraus flüchteten die beiden Jugendlichen getrennt zu Fuß, konnten aber noch in der Nähe von den Einsatzkräften gestellt werden. Hierbei zogen sich zwei Beamte leichte Verletzungen zu, konnten ihren Dienst aber weiter versehen. Nach der Festnahme wurden die 16-Jährigen dem Mindener Polizeigewahrsam zugeführt.

Die am Wagen verwendeten Kennzeichen hatten die beiden in den Nachmittagsstunden im Stadtteil Königstor von einem abgestellten Auto entwendet. Zudem stehen die Schüler im Verdacht, in den Nachmittagsstunden versucht zu haben, im Wilmersdorfer Weg ein Kleinkraftrad zu stehlen. Hier wurden sie von Zeugen überrascht, sodass sie ohne das Zweirad flüchteten.

Aufgrund des zur Tatzeit geringen Fahrzeugaufkommens wurden bei der Flucht glücklicherweise keine anderen Verkehrsteilnehmer geschädigt. Allerdings mussten einige Autofahrer bei den Rotlichtfahrten des Fluchtwagens abbremsen. Deren Fahrer wenden sich bitte zwecks Zeugenaussage unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell