Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Radfahrerin stürzt beim Kreisel - Autofahrer gesucht

Bredstedt (ots)

Freitagmorgen (16.09.2022) kam es gegen 07:55 Uhr in der Husumer Straße in Bredstedt zu einem Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin stürzte, ein Autofahrer fuhr weiter.

Die 28-jährige Radfahrerin beabsichtigte im Kreisverkehr in der Husumer Straße den Bollhusweg zu überqueren. In dem Kreisverkehr war ein dunkler Kombi, der in den Bollhusweg abbiegen wollte und die Geschwindigkeit nicht verringert haben soll, so dass die Frau stark bremsen musste und auf der regennassen Fahrbahn stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Der Wagen fuhr weiter.

Zeugen des Unfalls und der Fahrer oder die Fahrerin des Kombis werden gebeten, sich bei der Polizei in Bredstedt zu melden (Tel.: 04671/404490-0 oder Mail: bredstedt.pst@polizei.landsh.de)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell