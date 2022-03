Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Müllfahrzeug stößt mit Pkw zusammen

Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall in Bonladen.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr war ein Müllfahrzeug in der Kirchdorfer Straße in Richtugn Kirchdorf/Iller unterwegs. An der Kreuzung Heimstraße bog der 54-Jährige Fahrer des Iveco nach rechts ab, um sein Lkw zu wenden. Beim Rückwärtsfahren übersah er einen 74-Jährigen. Der fuhr mit seinem Mazda in der Kirchdorfer Straße in Richtung Kirchdorf/Iller. Die beiden Fahrzeug stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Pkw wurde auf der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Hinweis der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Je älter der Fahrer, umso mehr. Gerade der Tipp, sich einweisen zu lassen, ist eine gute Hilfe, um Unfälle zu vermeiden. Der Rückspiegel und die Rückfahrkamera reichen nicht aus, um alles zu sehen. Unabdingbar ist der Blick über die Schulter nach hinten. Damit alle sicher ankommen.

++++0594467 0594620

Bernd Kurz, Tel.0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell