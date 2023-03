Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Trauriges Einhorn sucht seinen Besitzer

seine Besitzerin

Gem. Ochtendung, A48, FR Koblenz (ots)

Am Abend des 03.03.2023 gegen 21.00 Uhr wurde der Autobahnpolizei in Mendig ein größeres Einhorn auf der A48, FR Koblenz, in Höhe der Anschlussstelle Ochtendung gemeldet.

Dieses konnte bei der Absuche an o.g. Örtlichkeit aufgefunden und in Sicherheit gebracht werden. Es hat ein paar kleinere Blessuren davongetragen und sucht auf diesem Wege die Besitzerin / den Besitzer.

