Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Brand einer LKW Zugmaschine

53501 Grafschaft, BAB 61 (ots)

Am Diensttag, dem 07.03.2023, gg. 19.02 h, wurde der Polizei ein brennender LKW auf der A 61, etwa 2 Kilometer vor dem Autobahnkreuz Meckenheim, in Fahrtrichtung Köln, gemeldet. Der Fahrer konnte seinen LKW-Zug noch auf den Seitenstreifen lenken und den Auflieger von der brennenden Zugmaschine abkoppeln. Die brennende Zugmaschine wurde durch Kräfte der Feuerwehr Ahrweiler gelöscht. Als Brandursache dürfte von einem technischen Defekt auszugehen sein, der den Brand im Bereich einer Tankabdeckung ausgelöst hat. Neben der Polizeiautobahnstation Mendig war auch die Autobahnmeisterei Mendig in den Einsatz eingebunden. Der Sachschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

