POL-HB: Nr.: 0715 --Einbrecher erbeuten Tresor - Polizei fahndet mit Fotos

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle/Neustadt, OT Utbremen/ Alte Neustadt, Stadion am Panzenberg/Friesenwerder Zeit: 13.11.2022 Nach dem Fußballspiel in der Regionalliga zwischen dem Bremer SV und Atlas Delmenhorst versuchten am Sonntagnachmittag mehrere Maskierte in der Neustadt auf Gästefans loszugehen. Einsatzkräfte unterbanden dies. Außerdem meldeten mehrere Zuschauer, dass durch einige Fans im Stadion der ...

mehr