Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter entwendet aus Tankstelle Bargeld und Zigaretten

Minden (ots)

Ein nicht alltäglicher Diebstahl ereignete sich am Montagabend in der Star-Tankstelle an der Königstraße. So nutzte ein bisher Unbekannter die Chance des verwaisten Verkaufsraums, um Bargeld und Zigaretten zu entwenden. Selbst ein anwesender Zeuge ordnete die Situation zunächst als unauffällig ein. Erst als der Täter aus dem Verkaufsraum flüchtete, weckte dies seinen Argwohn. Auch eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Aufspüren des Diebes.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat der mit einem dunklen Kapuzenpullover sowie dunkler Hose und Schuhen bekleidete Täter das Ladenlokal gegen 18.50 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich nur der Zeuge (39) im Verkaufsraum auf. Der diensthabende Angestellte (18) befand sich im hinteren Teil des Gebäudes. Der als schlank beschriebene und auf eine Größe von 1,70 Meter geschätzte Unbekannte schritt zielgerichtet zur Kasse, öffnete diese und entnahm das Bargeld. Darüber hinaus verstaute er in eine mitgeführte Tasche mehrere Zigarettenstangen. Ferner ging er in einen Nebenraum, wo er weiteres Bargeld entwenden konnte. Abschließend verließ er das Gebäude durch den Ausgang. Diesen erreicht, so die Erkenntnisse, fing er an zu laufen und flüchtet in Richtung Lichtenbergstraße. Erst kurz hiernach kam der Kassierer wieder zurück ins Ladenlokal und löste einen Alarm aus.

Hinweise zur Tat sowie auch verdächtigen Beobachtungen im Umfeld der Tankstelle nehmen die hiesigen Ermittler unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

