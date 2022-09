Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Roller-Fahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Hüllhorst (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw hat sich am Montagnachmittag ein 48 Jahre alter Lübbecker schwere Verletzungen zugezogen.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein 59-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Hüllhorst gegen 14.50 Uhr den Hongsener Weg von der Alten Straße kommend befahren. Als der Mann in den Kreuzungsbereich an der Büttendorfer Straße einfuhr und diese überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem 48-jährigen Rollerfahrer, welcher zuvor in Richtung der Niedringhausener Straße (B 239) unterwegs gewesen war.

Kräfte des Rettungsdienstes kümmerten sich um beide Unfallbeteiligte. Während der Lübbecker unter Betreuung eines Notarzt-Teams ins Krankenhaus Lübbecke eingeliefert wurde, verblieb der Autofahrer leichtverletzt. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Zur Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich vollständig gesperrt werden, Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich vor Ort um das Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe.

