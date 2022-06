Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Raub auf Lebensmittelgeschäft

Dinslaken (ots)

Am späten Montagabend, gegen 21:45 Uhr, bedrohte ein bislang unbekannter Mann den Mitarbeiter eines Discounters mit einem Messer und forderte die Tageseinnahmen sowie die Öffnung eines Tresores und das Mobiltelefon. Mit der Tatbeute verließ er die Filiale an der Augustastraße und flüchtete in Richtung Drosselstraße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlanke Statur, sprach Deutsch mit Akzent, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, graue Nike-Sneakers

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Vorfalls und Personen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese, sich bei der Polizei in Dinslaken zu melden (02064-6220).

