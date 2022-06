POL-WES: Moers - Wohnungseinbrecher auf frischer Tat festgenommen

Hünxe (ots) - Das Verkehrskommissariat ermittelt in einer Unfallflucht. Gesucht wird der Fahrer eines silberfarbenen BMW, der am Freitag (03.06.) gegen 23.35 Uhr vom Tendringsweg in Richtung Dinslakener Straße fuhr. Hierbei hat der unbekannte Fahrer den entgegenkommenden Fahrer eines Yamaha Leichtkraftrads in einer Kurve geschnitten, so dass dieser stürzte. Der ...

mehr