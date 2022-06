LPI-SHL: Einbruch in Büroräume

Springen (ots) - Ein 50-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am späten Montagnachmittag die Berkaer Straße in Springen. In einer leichten Rechtskurve kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mauer eines Grundstückes. Der 50-Jährige verletzte sich leicht und kam ins Krankenhaus. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

