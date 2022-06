Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenschuppen

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen in einen Gartenschuppen im Pfaffental in Zella-Mehlis ein. Sie entwendeten anschließend einen Benzinrasenmäher, zwei Astscheren und einen Camping-Gaskocher. Bei der Anzeigenaufnahme bemerkten die Beamten, dass auch der Schuppen auf dem Nachbargrundstück angegriffen wurde. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

