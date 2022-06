LPI-SHL: Gegen Baum gekracht

Schmalkalden (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagmorgen bis Montagabend in eine Gartenhütte in der Straße "Grasberg" in Schmalkalden ein. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts, es blieb bei dem durch den Einbruch verursachten Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

