POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im südlichen Kreisgebiet MK

Altena (ots) - Die Herrentoilette am Erlebnisaufzug der Burg Altena in der Lennestraße wurde durch unbekannte Täter, zwischen Sonntagmorgen und Mittwochmorgen, mit pinker Farbe beschmiert. Der an der Wand entstandene Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

