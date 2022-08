Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und Sachschaden auf der B 192 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Röbel (ots)

Am 20.08.2022 gegen 18:15 Uhr kam es auf der B 192 in Roez in Höhe Landhotel & Gasthof "Zur Schmiede" zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Eine 48-jährige ungarische Staatsangehörige beabsichtigte mit ihrem VW Caddy von der Grundstücksausfahrt des Hotels nach links auf die B 192 in Richtung Malchow abzubiegen. Hierbei übersah sie das von links kommende, vorfahrtberechtigte Wohnmobil vom Typ Fiat eines 63-jährigen deutschen Staatsangehörigen und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Eine 39-jährige Mitfahrerin (kasachische Staatsangehörige) im VW Caddy verletzte sich bei der Kollision leicht und wurde durch Rettungskräfte ins ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Göhren-Lebbin war wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 35.000,-Euro. Die Bundesstraße 192 war für zwei Stunden halbseitig und für die Bergung der Fahrzeug 45 Minuten voll gesperrt. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell