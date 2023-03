Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

56743 Mendig, A 61 (ots)

Am Dienstag, dem 07.03.2023, gg. 19.13 h wurde die Polizeiautobahnstation in Mendig über einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten informiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekanmt, dass ein PKW die A 61, aus Richtung Köln kommend, in Fahrtrichtung Koblenz, befahren habe. Hierbei befuhr er den linken von drei vorhandenen Fahrspuren. Hinter der Anschlußstelle Wehr wird die Fahrbahn von drei auf zwei Fahrspuren reduziert. In diesem Bereich befuhr der eingangs genannte PKW kurzzeitig eine schraffierte, mit Schnee bedeckte Fläche. Auf dieser Fläche brach das Heck des PKW aus, der PKW schleuderte nach rechts und kollidierte mit einem auf der mittleren Spur fahrenden PKW. Dieser PKW wurde dann gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW geschleudert. Die Fahrbahn war in der Folge für die Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen für etwa eine Stunde voll gesperrt. Da es bei der Erstmitteilung hieß, dass eine Person eingeklemmt sei, wurden vorsorglich ein Rettungswagen und die Feuerwehr zur Unfallstelle entsandt. Vor Ort stellte sich die Situation zum Glück so dar, dass niemand eingeklemmt und auch keine Person verletzt war. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

