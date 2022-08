POL-DN: Festnahme nach Diebstahl

Kreuzau (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Firmenfahrzeug auf und entwendeten Werkzeug. Der 53 Jahre alte Geschädigte aus Kreuzau teilte mit, dass sein Fahrzeug, ein Fiat Kastenwagen, am Donnerstag (18.08.2022), gegen 18:30 Uhr in der Andreasstraße in Stockheim abgestellt worden war. Am Freitag (19.08.25022), bemerkte ein Mitarbeiter des Geschädigten gegen 07:20 Uhr den ...

