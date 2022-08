Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht

Düren (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in Schenkelstraße ein. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld und elektronische Geräte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Unbekannten verschafften sich in dem Zeitraum von Freitag (19.08.2022), 23:15 Uhr, bis Samstag(20.08.2022), 11:30 Uhr, vermutlich über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten. Die 46 Jahre alte Geschädigte aus Düren stellte den Einbruch am Samstagmittag fest, als sie im Thekenbereich des Restaurants geöffnete Schubladen entdeckte. Kurz darauf stellte sie fest, dass Bargeld sowie diverse elektronische Geräte fehlten. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

