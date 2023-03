Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Sattelzug verunfallt

Fahrzeugführer leicht verletzt

Nentershausen (ots)

Am 20.03.2023 kam ein Sattelzug gegen 08.40 Uhr auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, kurz vor der Anschlussstelle Diez aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr der Sattelzug die rechtsseitige Schutzplanke, wurde durch diese ausgehebelt und kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite im Böschungsbereich zum Liegen. Der Fahrzeugführer des Sattelzuges wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zudem wurde der Tank des Fahrzeuges beschädigt, wodurch Kraftstoff austrat. Im Bereich der Unfallstelle sind derzeit noch der rechte und mittlere Fahrstreifen sowie die Anschlussstelle Diez in Fahrtrichtung Frankfurt/Main gesperrt. Die Bergung des Sattelzuges dauert an. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Neben der Autobahnpolizei Montabaur waren noch das DRK mit RTW und Notarzt sowie die Feuerwehren aus Nentershausen und Görgeshausen im Einsatz. Die Sperrung der Fahrbahn, sowie die Stauabsicherung wurde durch die Autobahnmeisterei Heiligenroth übernommen.

