POL-PPWP: Berauscht am Steuer

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in das Sportheim in Stelzenberg eingebrochen. Die Diebe verschafften sich zwischen 23 Uhr und 11 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Gebäude hebelten sie eine Tür auf und durchsuchten die Schränke. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fanden die Diebe offensichtlich nichts, was für sie von Wert war - ohne Beute machten sich die Täter auf und ...

