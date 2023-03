Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind auf Roller angefahren

Kaiserslautern (ots)

Trotz einer Notbremsung ist ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag in der Beethovenstraße mit einem Kind auf einem Roller zusammengestoßen. Der zehnjährige Junge wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der 31 Jahre alte Mann kurz vor 15 Uhr mit seinem Pkw durch die Beethovenstraße. Der Junge befuhr mit seinem Tretroller zunächst den Verbindungsweg von der Straße "Hohl" kommend. Beim Einfahren in die Beethovenstraße übersah der Zehnjährige das bevorrechtigte Auto. Der 31-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Junge an einer Hand verletzt und noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten durch den Vater in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |elz

