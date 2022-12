POL-EL: Wietmarschen - Identität steht fest - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vielen Dank für die Mithilfe!

Aschendorf (ots) - Am heutigen Donnerstag kam es in Aschendorf zu einem Verkehrsunfall. Zwischen 6:20 Uhr und 7:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die "Poststraße" in Richtung "Mühlenstraße". Hierbei beschädigte er einen am rechten Straßenrand geparkten Audi A4 an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa ...

