LPI-J: Mit ohne und unter

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Solarmodule entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende von einem Firmengelände in Eisenberg. Der oder die Täter betraten in der Zeit vom Samstagmittag bis Montagmorgen das umfriedete Grundstück und entwendeten insgesamt drei Module, bevor die Langfinger mit ihrer Beute unerkannt flüchteten. Die Ermittlungen zu möglichen Tätern wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

