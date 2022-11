Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Über die Schiebetüre drangen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 24./25.11.2022, in ein Lebensmittelgeschäft in der Schlattholzstraße ein. Die Kassenschublade und drei Geldbeutel mit Münzrollen wurden entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der oben genannten Nacht verdächtige Wahrnehmungen in der Schlattholzstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell