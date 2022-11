POL-FR: Freiburg - Wiehre: Verkehrsunfallflucht durch E-Scooter-Fahrer - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Eine Polizeistreife stellte am Donnerstag, 24.11.2022, gegen 21.45 Uhr, in der Schusterstraße, am Hintereingang eines Gebrauchtwarenkaufhauses, ein teilweise aufstehendes Rolltor fest. Das Objekt wurde durchsucht. Es konnte niemand mehr festgestellt werden. Gestohlen wurden wohl drei Geldtaschen in denen sich mehrere Hundert Euro Münzgeld befanden. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

