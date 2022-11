Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Falscher Techniker gelangt in Wohnung - Geldbörse gestohlen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Mann klingelte am Donnerstag, 24.11.2022, gegen 09.15 Uhr, bei einer 81-jährigen Frau und gab sich als Techniker aus, welcher den Wasserzähler prüfen müsse. Die 81-jährige Frau, die im Adlergäßchen in einem Seniorenheim wohnt, ließ den Unbekannten in ihre Wohnung. Dieser habe die 81-Jährige in die Küche beordert, um den Wasserhahn aufzudrehen. Diesen Moment nutzte der Unbekannte wohl aus und nahm aus einer Handtasche die Geldbörse der 81-Jährigen heraus und flüchtete. Die Handtasche stand im Eingangsbereich auf einer Kommode. In der roten Ledergeldbörse befanden sich ein kleinerer Bargeldbetrag, eine Bankkarte sowie Identitätsdokumente. Bereits um 08.20 Uhr klingelte ein Unbekannter bei einer 83-jährigen Frau, welche in der Wallbrunnstraße in einer Wohnresidenz wohnt und meinte er müsse etwas in ihrer Wohnung reparieren. Die 83-Jährige ließ den Unbekannten nicht in ihre Wohnung. Der angebliche Techniker wird wie folgt beschrieben: etwa 1,90 Meter groß, schwarze Haare, schlanke Statur und gebräunte Haut. Er soll eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose getragen haben. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, welche ebenfalls Opfer oder Zeuge dieser dreisten Masche geworden sind. Hinweise zu dem "falschen Techniker" nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

