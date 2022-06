POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Birresborn (ots) - Im Zeitraum 30.05.2022 bis 03.06.2022 begaben sich bisher unbekannte Täter auf das Gelände eines Parkplatzes in der Salmer Straße in Birresborn. Hier hatte eine Baufirma einen Anhänger abgestellt. Von der Ladefläche entwendeten die bisher unbekannten Täter insgesamt vier Zurrketten, welche zur Sicherung eines Baggers genutzt werden können. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an ...

