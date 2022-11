Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwerin (ots)

Eine 20-jährige Fußgängerin wurde am gestrigen Tag bei einem Verkehrsunfall in Schwerin leicht verletzt. Die Frau überquerte gegen 7.45 Uhr die Robert-Beltz-Straße an der Einmündung zum Obotritenring. Dabei wurde sie vom Wagen eines 19-jährigen Schweriners erfasst, der vom Obotritenring nach rechts in die Robert-Beltz-Straße einbog. Die 20-jährige Frau aus Schwerin erlitt bei dem anschließenden Sturz leichte Verletzungen.

Der Verkehr in diesem Einmündungsbereich wird per Lichtzeichenanlage geregelt.

Die Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Schwerin. Bei beiden Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell