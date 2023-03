Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingeparkt, ausgestiegen und angefahren

Apolda (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 09:00 Uhr als eine 85-jährige Honda Jazz-Fahrerin die Heinrich-Heine-Straße in Apolda entlangfuhr, übersah sie die offenstehende Fahrertür eines dort parkenden Mercedes und kollidierte mit dieser. Die 38-jährige Eigentümerin, welche in diesem Augenblick gerade dabei war ihre Autotür zu schließen, wurde durch den Zusammenprall an der rechten Hand verletzt, glücklicherweise aber nur leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.000 Euro. Die 85-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell