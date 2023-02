Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vermeintlicher Handwerker bestiehlt älteren Mann

Bremerhaven (ots)

Renovierungsarbeiten an einem Mehrfamilienhaus nutze ein dreister Dieb am Donnerstagmittag, 16. Februar, in Bremerhaven-Mitte aus, um einen 75-jährigen Mann zu bestehlen. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und sucht nach Zeugen.

Unter dem Vorwand, Handwerker zu sein, verschaffte sich der Unbekannte ersten Erkenntnissen zufolge Zugang zur Wohnung des 75-jährigen Mannes an der Lloydstraße. Der vermeintliche Handwerker bat den Rentner um die Herausgabe einer kleinen Bargeldsumme, um den Anschluss einer neuen Toilette zu gewährleisten. Der Senior kam dieser Aufforderung nach, entnahm im Beisein des Mannes Geld aus einer Geldkassette und übergab es diesem. Offenbar hatte es der Unbekannte auf die Geldkassette abgesehen, denn nun lenkte er den 75-Jährigen ab und bat um eine Plastiktüte aus der Küche. Dafür verließ der Senior für eine kurze Zeit das Wohnzimmer, in dem sich der Unbekannte noch aufhielt. Als der Rentner wieder zurückkehrte, hatte der falsche Handwerker die Wohnung bereits verlassen. Wie sich herausstellte hatte er die Geldkassette samt Bargeld an sich genommen und war unerkannt geflüchtet.

Bei dem Täter soll es sich um einen großen Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren handeln. Er soll zur Tatzeit mit einem langen Mantel gekleidet gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

