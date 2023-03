Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Suhl (ots)

Am Freitag dem 17.03.2023, kam es in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr, in Suhl, Würzburger Straße, 1. Parkdeck des Einkaufmarktes KAUFLAND, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Ein hier geparkter Pkw Audi A4 Avant, mit SHL-Kennzeichen wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug, an der Stoßstange im Heckbereich, beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Anzeige wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter Suhl, 03681/369-0 entgegen.

