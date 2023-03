Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: jugendlicher Übermut führt zu Sachschaden

Meiningen (ots)

Am Freitagabend kurz nach 22:00 Uhr informierte eine Mitarbeiterin die Polizei über ruhestörenden Lärm, welcher vom Parkdeck eines Einkaufsmarktes in Meiningen, Leipziger Straße herrührte. Zügig herangeführte Polizeikräfte konnten 4 Jugendliche in unmittelbarer Tatortnähe feststellen und identifizieren. Weiterhin stellten die Beamten die Ursache für den Lärm fest. Ein Einkaufswagen wurde vom Parkdeck auf den darunter befindlichen Einkaufswagenunterstand geworfen und beschädigte diesen dabei. Nach erfolgter Personalienfeststellung und Belehrung verstrickten sich die Jugendlichen mehr und mehr in Widersprüche zum Ablauf und den Gründen ihrer Anwesenheit im Bereich des Marktes. Alle 4 wurden nach Abschluß der polizeilichen Maßnahmen an die hellauf begeisterten Erziehungsberechtigten übergeben.

