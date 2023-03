LPI-SHL: Fahrradteile aus Keller entwendet

Oberhof (ots) - Das Gutachten zum tödlichen Unfall auf der Rennrodelbahn in Oberhof am 23.02.2023 wurde am Donnerstag der Staatsanwaltschaft und der Polizei vorgestellt. Weitere Auskünfte werden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Meiningen ausschließlich durch diese gegeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

mehr