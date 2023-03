LPI-SHL: Nachtrag zum tragischen Unglücksfall

Geisa (ots) - Insgesamt elf Gartenlauben fielen in der Nacht zu Donnerstag unbekannten Einbrechern zum Opfer. Die Langfinger verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Gartenhäuser einer Kleingartenanlage "An der Ulster" in Geisa. Mehrere Gartengeräte und alkoholische Getränke erbeuteten die Unbekannten. Die Höhe des Gesamtentwendungsschadens muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch an ...

mehr