Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebesduo ohne Erfolg

Suhl (ots)

Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr betraten zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren einen Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. Sie packten Lebensmittel und Hochprozentiges in ihre Rucksäcke und wollten den Markt verlassen, ohne für die Waren zu zahlen. Die Kassiererin bemerkte dies und informierte einen Security-Mitarbeiter. Nachdem dieser die Langfinger ansprach, flüchtete der ältere von Beiden. In unmittelbarer Nähe konnte der Dieb durch die alarmierten Beamten gestellt werden. Die Polizisten fertigten mehrere Anzeigen gegen die Männer, da gegen einen der beiden zudem ein Hausverbot vorlag.

