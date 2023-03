LPI-SHL: Vermisstes Mädchen zurück

Hildburghausen (ots) - Es hing nur noch an einer Schraube, dann stand es an der Hecke, jetzt ist es weg. Ein unbekannter Täter entwendete Mittwochabend das Stoppschild an der Kreuzung Häselriether Straße in Hildburghausen. Der Dieb war mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet. Nachdem er das Verkehrszeichen unter den Arm geklemmte hatte, fuhr er mit dem Fahrrad davon. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, rief noch laut "Halt!", konnte den Täter dadurch aber ...

