LPI-SHL: Zeugen nach Unfall mit Hund gesucht

Meininen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW kam es am Dienstagmittag in Meiningen. Ein 27-jähriger Lastwagenfahrer befuhr die Neu-Ulmer-Straße in Meiningen in Richtung Marienstraße. Er wollte auf die linke Fahrspur wechseln und übersah dabei den PKW eines 83-jährigen Mannes. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Dabei wurde der Peugeot des Seniors so stark beschädigt, dass er abgeschleppt ...

