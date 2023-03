Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Suche nach unbekanntem EC-Karten-Dieb

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete bereits am 29.11.2022 das Portemonnaie eines Mannes, der in einem Lebensmittelmarkt in einem Einkaufscenter in der Industriestraße in Zella-Mehlis einkaufen war. Nach dem Diebstahl hob der Unbekannte mit der EC-Karte des Geschädigten an einem Geldautomaten im Einkaufscenter und an einem weiteren Automaten in Zella-Mehlis insgesamt über 800 Euro ab. Mit richterlichem Beschluss wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Suche nach dem unbekannten Täter zu unterstützen. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise geben? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei.

